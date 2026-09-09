Découverte de deux édifices historiques de la ville, Centre thermal et hôtel des Doctrinaires, Lectoure

Informations pratiques

Découverte de deux édifices historiques de la ville 19 et 20 septembre Centre thermal et hôtel des Doctrinaires Gers

Gratuit. Entrée libre. Le début de la visite se fait en passant par le Centre Thermal au 125 rue nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter le Centre Thermal de Lectoure, un ancien Hôtel particulier datant du XVIIIe siècle, ainsi que l’hôtel des Doctrinaires, construit au début des années 1630 et désormais réhabilité en hôtel 4 étoiles. Laissez-vous séduire par leur riche histoire et leur remarquable architecture.

Le Centre Thermal, un des édifices les plus vastes de la ville après l’évêché, présente une configuration en forme de « T », avec sa façade principale majestueuse qui s’étend le long de l’ancienne place d’Armes, actuelle place Boué de Lapeyrère. Ne manquez pas d’admirer les élégants merlons couronnant le mur de clôture le long de la rue Nationale et poussez la porte pour découvrir l’intérieur, notamment son superbe escalier en pierre de taille avec une rampe en fer forgé.

À travers les siècles, cet édifice a connu diverses transformations et usages. En 1938, il fut transformé en internat pour les filles du collège municipal, surnommé avec humour « maison Gardeil » d’après le nom d’un biscuitier de Lectoure. Par la suite, il abrita une caserne de pompiers et fut ensuite aménagé en piscine thermale en 2003, offrant des eaux thermales reconnues pour leurs propriétés bénéfiques sur les rhumatismes et les traumatismes ostéo-articulaires depuis 1992.

Quant à l’hôtel des Doctrinaires, il fut construit sur l’emplacement de l’ancien hôpital du Saint-Esprit dans les années 1630. Remanié en 1772-1774 par des architectes talentueux, il fut utilisé comme collège de doctrinaires jusqu’à sa fermeture en 1792. Transformé en collège communal en 1809, il subit un incendie en 1899 qui détruisit une partie de ses bâtiments. Après une restauration complète, il fut cédé à l’État en 1901 et accueillit des élèves jusqu’en 1967. Des ajouts postérieurs furent effectués après 1899, dont deux bâtiments accolés à l’édifice d’origine.

En explorant ces deux lieux chargés d’histoire, vous serez immergé dans le patrimoine fascinant de Lectoure et découvrirez leur riche passé architectural. Une visite incontournable pour les amateurs d’histoire et d’architecture !

Centre thermal et hôtel des Doctrinaires 148 Rue nationale, 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie Le Centre Thermal, est un ancien Hôtel particulier de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Le collège de Doctrinaires est construit sur l’emplacement de l’ancien hôpital du Saint-Esprit au début des années 1630. Parking à proximité

Venez visiter le Centre Thermal de Lectoure, un ancien Hôtel particulier datant du XVIIIe siècle, ainsi que l’hôtel des Doctrinaires, construit au début des années 1630 et désormais réhabilité en 4 «…

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