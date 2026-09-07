Découverte d’un ancien séminaire du XVIIe siècle, Couvent de la Providence, Lectoure

Informations pratiques

Découverte d’un ancien séminaire du XVIIe siècle 19 et 20 septembre Couvent de la Providence Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du jardin, de la cour, du hall et de la chapelle

Partez à la découverte d’un établissement fondé en 1848 dans un ancien séminaire du XVIIᵉ siècle. Son histoire débute en 1680, lorsque l’évêque Hugues de Bar acquiert l’emplacement pour y fonder un séminaire. Revendu rapidement aux Oratoriens de Condom, il ne parvient pas à fonctionner faute de moyens.

Au fil des siècles, le lieu change de mains : vendu comme bien national en 1793, transformé en hôtel particulier, puis repris par les religieuses de la Providence de Gap en 1848. Celles-ci font construire en 1851 une église perpendiculaire au bâtiment du séminaire et agrandissent le couvent jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle.

Après les lois laïques de 1901 et 1904, les écoles ferment et les sœurs se consacrent à des missions de soin et d’assistance. L’église est reconstruite en 1946.

Aujourd’hui, la visite vous permettra d’admirer :

Le jardin et la cour intérieure, véritables havres de calme

Le hall, témoin de l’architecture d’origine

La chapelle édifiée après-guerre

Un parcours qui conjugue histoire, patrimoine et sérénité au cœur de Lectoure.

Couvent de la Providence Cours Gambetta, 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie L’histoire du bâtiment commence lorsque l’évêque Hugues de Bar l’achète en 1680 dans l’intention d’en faire un séminaire. Cependant, l’évêque revend rapidement l’emplacement aux Oratoriens de Condom dès l’année suivante. Malheureusement, en raison de ressources insuffisantes, le projet de séminaire ne se concrétise jamais. Les biens sont ultérieurement vendus comme biens nationaux et le 16 janvier 1793, Pierre Dulot acquiert les maisons et les jardins. Il réduit les dimensions du bâtiment principal pour en faire un hôtel particulier.

Sur le plan cadastral de 1824, on distingue le bâtiment initial du séminaire et ce qui devait être une dépendance au nord. À l’est, une vaste étendue comprenait une vigne et un jardin, tandis qu’au sud, une terre et une autre vigne se développaient. Par la suite, en 1848, les religieuses de la Providence de Gap s’installent à Lectoure, et en 1851, une église est érigée perpendiculairement au bâtiment du séminaire, dans son angle sud-ouest. Le couvent connaît un développement rapide, avec plus de 450 prises d’habit entre 1848 et 1896. Pour agrandir le couvent, les religieuses achètent les vestiges du couvent des Dominicains, situés au sud-ouest, en 1863. Enfin, à la fin du XIXe siècle, l’ancien séminaire est agrandi au nord.

Au cours du XXe siècle, suite aux lois laïques de 1901 et 1904, les écoles ferment et les sœurs se réorientent vers des activités d’infirmières, de gardes-malades et d’auxiliaires paroissiales. En 1928, le couvent de Lectoure obtient le rang de vicariat. Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, de nouvelles ailes perpendiculaires au bâtiment initial sont ajoutées, l’une au nord et l’autre au sud, étendant ainsi les bâtiments vers l’est. Une partie de l’aile sud est construite sur un bâtiment ancien. L’église est quant à elle reconstruite en 1946. Cette riche histoire témoigne de l’évolution et de l’importance de cette institution au fil des siècles.

Visite du jardin, de la cour, du hall et de la chapelle

© Gaëlle Prost