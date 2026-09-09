Visite libre : découverte d’une ancienne manufacture royale, Manufacture royale, Lectoure

Informations pratiques

Visite libre : découverte d’une ancienne manufacture royale 19 et 20 septembre Manufacture royale Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter les extérieurs et la grande salle de la manufacture royale.

Située au sud-est de la ville dans un ancien quartier de tanneurs au pied des remparts, la tannerie royale de Lectoure est construite en 1752 par l’architecte Pierre Racine pour les frères Duclos riches négociants toulousains.

Vraisemblablement mise en service en 1753, elle reçoit officiellement le titre de manufacture royale en 1754. Un inventaire de 1758 dénombre 139 bacs circulaires et rectangulaires en pierre. Cette activité de tannerie se poursuivra durant la première moitié du XIXe siècle.

Dans un style résolument néoclassique comme le furent grand nombre de manufactures royales de renom, sa qualité architecturale très soignée se veut le gage de la qualité irréprochable de sa production industrielle.

Le bâtiment Est essentiellement dédié au commerce et à l’habitation occupe la moitié de la tannerie. Il est composé de toits à longs pans couverts de tuiles creuses tandis que les toits polygonaux des pavillons sont couverts de tuiles en écaille. L’écusson en relief du fronton portait les armes royales et la date « 1754 ». Il abrite aujourd’hui des chambres d’hôtes et un gîte qui accueille des pèlerins.

Manufacture royale 19 rue Claude Ydron, 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie La tannerie royale de Lectoure, située au sud-est de la ville dans un ancien quartier de tanneurs au pied des remparts, fut érigée en 1752 par l’architecte Pierre Racine pour les frères Duclos, riches négociants toulousains. On estime qu’elle entra en fonction en 1753 et reçut officiellement le titre de manufacture royale en 1754. Un inventaire réalisé en 1758 dénombra 139 bacs circulaires et rectangulaires en pierre utilisés pour cette activité de tannerie qui perdura jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.

La tannerie royale se démarque par son style résolument néoclassique, un choix fréquemment observé dans bon nombre de manufactures royales prestigieuses de l’époque. L’architecture est soignée et témoigne de la qualité irréprochable de sa production industrielle. Le bâtiment Est, qui occupe la moitié de l’espace de la tannerie, était principalement destiné au commerce et à l’habitation. Il présente des toits à longs pans couverts de tuiles creuses, tandis que les toits des pavillons sont de forme polygonale et recouverts de tuiles en écaille. Un écusson en relief, ornant le fronton, portait les armes royales et la date « 1754 ». Aujourd’hui, cette partie du bâtiment abrite des chambres d’hôtes et un gîte qui accueille des pèlerins.

Cette tannerie royale est un remarquable exemple de l’architecture industrielle de l’époque et témoigne de l’importance économique de cette activité dans la région. Sa préservation et sa transformation en lieu d’hébergement perpétuent l’héritage historique de Lectoure et offrent aux visiteurs une expérience unique dans un cadre chargé d’histoire.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter les extérieurs et la grande salle de la manufacture royale.

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