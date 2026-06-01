Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges
Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges samedi 19 septembre 2026.
Découverte de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Haute-Vienne
Gratuit sur inscription préalable indispensable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée agrémentée d’ateliers autour de différents thèmes : les missions de la banque centrale, les signes d’authentification d’un billet, ainsi que l’histoire de l’hôtel Naurissart.
Banque de France 8 boulevard Carnot, 87000 Limoges Limoges 87085 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 34 14 https://www.banque-france.fr [{« type »: « email », « value »: « 0475-secdir-ut@banque-france.Fr »}]
Visite guidée agrémentée d’ateliers autour de différents thèmes : les missions de la banque centrale, les signes d’authentification d’un billet, ainsi que l’histoire de l’hôtel Naurissart.
© Philippe SAIGNE-VIALLEIX
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