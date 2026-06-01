Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges

Découverte de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Haute-Vienne

Gratuit sur inscription préalable indispensable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée agrémentée d’ateliers autour de différents thèmes : les missions de la banque centrale, les signes d’authentification d’un billet, ainsi que l’histoire de l’hôtel Naurissart.

Banque de France 8 boulevard Carnot, 87000 Limoges Limoges 87085 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 34 14 https://www.banque-france.fr [{« type »: « email », « value »: « 0475-secdir-ut@banque-france.Fr »}]

Visite guidée agrémentée d’ateliers autour de différents thèmes : les missions de la banque centrale, les signes d’authentification d’un billet, ainsi que l’histoire de l’hôtel Naurissart.

© Philippe SAIGNE-VIALLEIX