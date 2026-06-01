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Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges

Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges

Découverte de la Banque de France, Banque de France, Limoges samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Banque de France

Adresse : 8 boulevard Carnot, 87000 Limoges

Ville : 87085 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Gratuit sur inscription préalable indispensable.

Découverte de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Haute-Vienne

Gratuit sur inscription préalable indispensable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée agrémentée d’ateliers autour de différents thèmes : les missions de la banque centrale, les signes d’authentification d’un billet, ainsi que l’histoire de l’hôtel Naurissart.

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Visite guidée agrémentée d’ateliers autour de différents thèmes : les missions de la banque centrale, les signes d’authentification d’un billet, ainsi que l’histoire de l’hôtel Naurissart.

© Philippe SAIGNE-VIALLEIX

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