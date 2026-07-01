Découverte de la Banque de France, Banque de france moulins, Moulins

Informations pratiques

Découverte de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de france moulins Allier

limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite architecturale. Présentation des missions de la Banque de France, notamment avec un atelier sur les billets, l’éducation financière, et des échanges sur nos activités

Banque de france moulins 2 avenue theodore de banville, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoins-banque-de-france-de-lallier »}] Banque de France

Compréhension des missions de la Banque de France, notamment avec un atelier sur les billets, l’éducation financière, et des échanges sur nos activités

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