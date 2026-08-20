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Découverte de la Bastide Saint-Louis à Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Carcassonne · Carcassonne

Découverte de la Bastide Saint-Louis à Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Carcassonne
Adresse
32 Rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Rdv devant la mairie, 32 rue Aimé RAMOND / limité à 20 personnes

Découverte de la Bastide Saint-Louis à Carcassonne 19 et 20 septembre Mairie de Carcassonne Aude

Rdv devant la mairie, 32 rue Aimé RAMOND / limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Suivez Katia Signoles, guide-conférencière, à la découverte des trésors de la bastide Saint-Louis. Cette visite vous dévoilera l’histoire, le patrimoine et l’architecture singulière de ce quartier emblématique.

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Katia Signoles, guide conférencière, vous présente les trésors de la Bastide Saint-Louis et son architecture singulière !

©mairie de Carcassonne

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