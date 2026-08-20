Découverte de la Bastide Saint-Louis à Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Carcassonne · Carcassonne
Informations pratiques
Découverte de la Bastide Saint-Louis à Carcassonne 19 et 20 septembre Mairie de Carcassonne Aude
Rdv devant la mairie, 32 rue Aimé RAMOND / limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Suivez Katia Signoles, guide-conférencière, à la découverte des trésors de la bastide Saint-Louis. Cette visite vous dévoilera l’histoire, le patrimoine et l’architecture singulière de ce quartier emblématique.
Mairie de Carcassonne 32 Rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777009 [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}]
Katia Signoles, guide conférencière, vous présente les trésors de la Bastide Saint-Louis et son architecture singulière !
©mairie de Carcassonne
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