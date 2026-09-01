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AGENDA · Bournoncle-Saint-Pierre

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre

vendredi 18 septembre 2026 · Bournoncle-Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
43360 Bournoncle-Saint-Pierre
Département
Haute-Loire
Tarif

Bournoncle-Saint-Pierre

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche

Le bourg Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche
  .

Le bourg Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 50 84 35  mairie.bournoncle@wanadoo.fr

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English :

Discovering the Biodiversity Around the Chapel and the Château de Laroche

L’événement Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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