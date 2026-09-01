Informations pratiques

Bournoncle-Saint-Pierre

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche

Le bourg Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche

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Le bourg Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 50 84 35 mairie.bournoncle@wanadoo.fr

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English :

Discovering the Biodiversity Around the Chapel and the Château de Laroche

L’événement Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne