Informations pratiques

Bournoncle-Saint-Pierre

Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche

Rue du château Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, le 19 septembre, le site ouvre ses portes pour une visite commentée gratuite.

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Rue du château Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 01 20 mairie.bournoncle@wanadoo.fr

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English :

As part of the 2026 European Heritage Days, the site will open its doors on September 19 for a free guided tour.

L’événement Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne