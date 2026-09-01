Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Bournoncle-Saint-Pierre
Informations pratiques
Bournoncle-Saint-Pierre
Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche
Rue du château Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, le 19 septembre, le site ouvre ses portes pour une visite commentée gratuite.
.
Rue du château Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 01 20 mairie.bournoncle@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 2026 European Heritage Days, the site will open its doors on September 19 for a free guided tour.
L’événement Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
À voir aussi à Bournoncle-Saint-Pierre (Haute-Loire)
- Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche, Four banal, Bournoncle-Saint-Pierre 18 septembre 2026
- Découverte de la biodiversité autour de la Chapelle et du Château de Laroche Bournoncle-Saint-Pierre 18 septembre 2026
- Présentation du Patrimoine Historique du site de la Chapelle et du Château de Laroche, Chateau de Laroche, Bournoncle-Saint-Pierre 19 septembre 2026