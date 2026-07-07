Découverte de la Boule nantaise, Amicale bouliste Saint-Paul, Rezé

Informations pratiques

Découverte de la Boule nantaise 19 et 20 septembre Amicale bouliste Saint-Paul Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez et initiez-vous au seul sport typiquement nantais !

La boule nantaise est intimement liée à l’hsitoire de la construction navale de la métropole.

La légende raconte que les marins jouaient aux boules dans les cales des bateaux, inspirant le profil galbé de l’aire de jeu.

Depuis 2012, ce jeu est inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel et immatériel en France et en cours de reconnaissance par l’UNESCO.

1 boisson vous sera offerte sur place !

Amicale bouliste Saint-Paul 38 rue Julien Douillard Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Centre Technique de la Blordière, 23 rue de la Chaussée, 44400 REZÉ Bus 97 (Chemin Bleu)

Découvrez et initiez-vous au seul sport typiquement nantais !

© Ville de Rezé