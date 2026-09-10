Découverte de la chapelle des Allymes et de l’ancienne école, Église des Allymes, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Découverte de la chapelle des Allymes et de l’ancienne école 19 et 20 septembre Église des Allymes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association « Vivre aux Allymes » propose une présentation de l’église du village des Allymes, ainsi que des démonstrations du fonctionnement de son horloge ancienne. Un focus sera mis sur sa cloche et son clocher.

Un parcours historique sera installé dans le hameau.

L’ancienne école des Allymes sera également ouverte.

Église des Allymes Route des Allymes 01500 AMBERIEU EN BUGEY Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes L’église bénite en 1781 remplace l’ancienne chapelle. Elle a été remaniée au XIXe siècle (création d’un clocher pointu en ardoise vernissée, remplacé par des tuiles dans les années 1950). La façade présente un oculus et est encadrée du deux pilastres dont l’un représente, gravé en ronde-bosse, les armes des Lucinge. Porche du XVe siècle.

L’association « Vivre aux Allymes » propose une présentation de l’église du village des Allymes, ainsi que des démonstrations du fonctionnement de son horloge ancienne. Un focus sera mis sur sa cloche …

© Ville d’Ambérieu en Bugey / coll. médiathèque municipale