Visites du château des Allymes, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Visites du château des Allymes 19 et 20 septembre Château des Allymes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre du château.

Découverte de l’exposition « Saint-Denis-en-Bugey, un village de la Plaine de l’Ain, œuvres d’art et patrimoine »

Château des Allymes Route des Allymes, 01500 Ambérieu-en-Bugey, France Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474380607 https://allymes.net Château édifié au XIVe siècle. Logis gothique. 10 petites minutes de marche sont nécessaires pour accéder au château depuis le parking.

Visite libre du château.

© Association des Amis du château des Allymes