Visite de l’Association pour l’autobiographie et des archives municipales, Archives municipales, Ambérieu-en-Bugey
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Ambérieu-en-Bugey
Informations pratiques
Visite de l’Association pour l’autobiographie et des archives municipales Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales Ain
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visites conjointe du fonds de l’APA et des Archives municipales autour du thème de la photographie : présentation de quelques photographies, glanées ça et là parmi les archives municipales ; et présentation d’autobiographies utilisant le média photo, ainsi que de textes autobiographiques écrits par des photographes.
Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque municipale La Grenette
Archives municipales 19 rue René Panhard 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-ambu00e9rieu.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0474383731 »}]
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©Ville d’Ambérieu-en-Bugey
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