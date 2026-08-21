Balade du Petit Gardon, Place du champ de mars, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Balade du Petit Gardon Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Place du champ de mars Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours autour du patrimoine hydrique d’Ambérieu (fontaines, lavoirs, sources, cours d’eau…) au départ de la place du Champde Mars, puis chemin de Rozier, Petit Gardon, Jardin cœur, marais de la Léchère, retour par la rue Bérard, Trémollard, Grand Dunois.

Durant cette balade, un intervenant du Syndicat de la rivière d’Ain Aval et Affluents (SR3A) présentera le marais de la Léchère, sa richesse naturelle et son potentiel écologique à préserver.

Prévoir de bonnes chaussures !

(durée 2h00)

Place du champ de mars Place du champ de mars 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours autour du patrimoine hydrique d’Ambérieu (fontaines, lavoirs, sources, cours d’eau…) au départ de la place du Champde Mars, puis chemin de Rozier, Petit Gardon, Jardin cœur, marais de la …

© SR3A