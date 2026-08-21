Visite du château du Tiret, Château du Tiret, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Visite du château du Tiret 19 et 20 septembre Château du Tiret Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée du parc, de la chapelle ainsi que des pièces du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Château du Tiret 86 rue du Trémollard 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Bâtiment construit au début du XIXe siècle par la Jean-Baptiste-Louis de Boissieu en remplacement du château d’Ancien régime, détruit à la Révolution. Il est entouré d’un grand parc, qui comprend une chapelle néo-gothique, bénite en 1877.

Visite commentée du parc, de la chapelle ainsi que des pièces du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

© Ville d’Ambérieu-en-Bugey / coll. Médiathèque La Grenette