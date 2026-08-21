Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet », Base aérienne 278, Ambérieu-en-Bugey
samedi 19 septembre 2026 · Base aérienne 278 · Ambérieu-en-Bugey
Informations pratiques
Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet » 19 et 20 septembre Base aérienne 278 Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites accompagnées de certaines parties de la base, déambulation et présentation d’aéronefs exposés, visite de l’espace muséal.
réservation et fourniture de pièce d’identité obligatoire auprès de la base.
Base aérienne 278 Avenue du colonel Chambonnet, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 34 38 60 https://www.facebook.com/BA278?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 34 38 60 »}] La Base aérienne 278 Ambérieu-en-Bugey « Colonel Albert Chambonnet » est une base aérienne de l’Armée de l’Air et de l’Espace, située à 3 kilomètres à Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l’Ain. Depuis 1982, elle porte le nom du Colonel Albert Chambonnet.
Visites accompagnées de certaines parties de la base, déambulation et présentation d’aéronefs exposés, visite de l’espace muséal.
© Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Coll. Médiathèque La Grenette
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