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Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet », Base aérienne 278, Ambérieu-en-Bugey

samedi 19 septembre 2026 · Base aérienne 278 · Ambérieu-en-Bugey

Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet », Base aérienne 278, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Base aérienne 278
Adresse
Avenue du colonel Chambonnet, 01500 Ambérieu-en-Bugey
Ville
01500 Ambérieu-en-Bugey
Département
Ain

Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet » 19 et 20 septembre Base aérienne 278 Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites accompagnées de certaines parties de la base, déambulation et présentation d’aéronefs exposés, visite de l’espace muséal.
réservation et fourniture de pièce d’identité obligatoire auprès de la base.

Base aérienne 278 Avenue du colonel Chambonnet, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 34 38 60 https://www.facebook.com/BA278?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 34 38 60 »}] La Base aérienne 278 Ambérieu-en-Bugey « Colonel Albert Chambonnet » est une base aérienne de l’Armée de l’Air et de l’Espace, située à 3 kilomètres à Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l’Ain. Depuis 1982, elle porte le nom du Colonel Albert Chambonnet.
Visites accompagnées de certaines parties de la base, déambulation et présentation d’aéronefs exposés, visite de l’espace muséal.

© Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Coll. Médiathèque La Grenette

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