Visites découvertes du musée du cheminot, Musée du Cheminot d’Ambérieu, Ambérieu-en-Bugey
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Cheminot d'Ambérieu · Ambérieu-en-Bugey
Informations pratiques
Visites découvertes du musée du cheminot 19 et 20 septembre Musée du Cheminot d’Ambérieu Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites « découvertes » libres et gratuites du musée du Cheminot d’Ambérieu.
Musée du Cheminot d’Ambérieu 46 bis rue Aristide Briand, 01500 Ambérieu-en-Bugey, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0640065114 http://musee.cheminot.free.fr Musée sur 1000m² répartis sur deux niveaux. Parking à proximité immédiate (50m) , toutes commodités à disposition des visiteurs. Nombreuses maquettes animées et visites guidées et commentées par du personnel qualifié apte à répondre aux questions des visiteurs. Accès handicapé en fauteil uniquement au premier niveau.
Visites « découvertes » libres et gratuites du musée du Cheminot d’Ambérieu.
© Ville d’Ambérieu-en-Bugey
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