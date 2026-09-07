Visites découvertes du musée du cheminot, Musée du Cheminot d’Ambérieu, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Visites découvertes du musée du cheminot 19 et 20 septembre Musée du Cheminot d’Ambérieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites « découvertes » libres et gratuites du musée du Cheminot d’Ambérieu.

Musée du Cheminot d’Ambérieu 46 bis rue Aristide Briand, 01500 Ambérieu-en-Bugey, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0640065114 http://musee.cheminot.free.fr Musée sur 1000m² répartis sur deux niveaux. Parking à proximité immédiate (50m) , toutes commodités à disposition des visiteurs. Nombreuses maquettes animées et visites guidées et commentées par du personnel qualifié apte à répondre aux questions des visiteurs. Accès handicapé en fauteil uniquement au premier niveau.

Visites « découvertes » libres et gratuites du musée du Cheminot d’Ambérieu.

© Ville d’Ambérieu-en-Bugey