Découverte de la fabrication du Savon de Marseille et Ateliers de personnalisation, La Savonnerie du Midi, Marseille

Découverte de la fabrication du Savon de Marseille et Ateliers de personnalisation Samedi 19 septembre, 10h00 La Savonnerie du Midi Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La Savonnerie du Midi ouvre ses portes pour la journée du patrimoine le 19 septembre 2026 de 10h à 17h30 !

Visite des ateliers de fabrication et du musée Personnalisation de tranches de savon Animations pour les enfants

Nous vous attendons nombreux pour un moment de partage et de convivialité lors duquel vous pourrez vous restaurer grâce aux crêpes du père Gégé !

La Savonnerie du Midi 72 Rue Augustin Roux, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491605404 https://www.la-corvette.com https://www.instagram.com/savonnerie_lacorvette/;https://www.linkedin.com/company/la-corvette-la-savonnerie-du-midi/;https://fr-fr.facebook.com/LaSavonnerieDuMidi/;https://fr.pinterest.com/savonneriedumidi/;https://www.youtube.com/channel/UCDM76Mbaq1dfYtsBstNjmrA Fondée en 1894, la Savonnerie du Midi est l’une des dernières savonneries traditionnelles de Marseille.

Elle perpétue la fabrication du savon cuit au chaudron selon les règles définies par l’Edit de Colbert en 1688.

Un parcours de visite unique vous attend au sein même de notre usine. Vous aurez le privilège d’entrer dans la salle des cuves, d’explorer la salle des chaudrons et de découvrir l’atelier de séchage et de façonnage des cubes.

Grâce à un espace muséal de 285 m², le Musée du Savon de Marseille, situé au coeur de l’usine, vous offre l’une des plus belles collections privées entièrement dédiée au savon de Marseille, celle des passionnés Vittorio et Josette Quittard

Répartis sur trois salles d’expositions permanentes, près de 250 objets historiques (tampons en buis, savons et linge anciens, battoirs, lessiveuses…) rythment le parcours.

Vivez un atelier et personnalisez votre tranche de savon de Marseille ! À découvrir dans nos boutiques après la visite de l’usine. Transport en commun: BUS 30, ARRET Cité des arts de la rue

Seulement 2 Places de Parking Visiteurs

La Savonnerie du Midi ouvre ses portes pour la journée du patrimoine le 19 septembre 2026 de 10h à 17h30 !

©Julie Cohen