Découverte de la ferme bio Néoherba Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin
Découverte de la ferme bio Néoherba Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin jeudi 23 juillet 2026.
Monflanquin
Découverte de la ferme bio Néoherba
Place Yves Belsegur ancien CFA Départ Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
L’association Descaratz vous emmène à la découverte de la ferme bio Néoherba à Dévillac (producteurs de plantes aromatiques).
Inscription obligatoire
L’association Descaratz vous emmène à la découverte de la ferme bio Néoherba à Dévillac (producteurs de plantes aromatiques).
Inscription obligatoire .
Place Yves Belsegur ancien CFA Départ Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Découverte de la ferme bio Néoherba
The Descaratz Association invites you to discover the Néoherba organic farm in Devillac (producers of aromatic plants).
Registration required
L’événement Découverte de la ferme bio Néoherba Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides
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