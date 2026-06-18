Découverte de la ferme bio Néoherba Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Monflanquin

Découverte de la ferme bio Néoherba

Place Yves Belsegur ancien CFA Départ Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

L’association Descaratz vous emmène à la découverte de la ferme bio Néoherba à Dévillac (producteurs de plantes aromatiques).

Inscription obligatoire

L’association Descaratz vous emmène à la découverte de la ferme bio Néoherba à Dévillac (producteurs de plantes aromatiques).

Inscription obligatoire .

Place Yves Belsegur ancien CFA Départ Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Découverte de la ferme bio Néoherba

The Descaratz Association invites you to discover the Néoherba organic farm in Devillac (producers of aromatic plants).

Registration required

L’événement Découverte de la ferme bio Néoherba Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides