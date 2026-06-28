Découverte de la Galerie Kengo Kuma et de la Place Monseigneur-Chappoulie, Cathédrale Saint-Maurice, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Maurice · Angers
Informations pratiques
Découverte de la Galerie Kengo Kuma et de la Place Monseigneur-Chappoulie 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Maurice Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir le nouveau visage de la place Monseigneur-Chappoulie reconfigurée dans le cadre de la construction de la galerie Kengo Kuma qui protège le portail polychrome de la cathédrale.
Cathédrale Saint-Maurice Place monseigneur Chappoulie, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241875845 Vitraux du XIIe au XXe siècle. Tapisseries, trésors, peintures murales des XIVe et XVe siècles.
Venez découvrir le nouveau visage de la place Monseigneur-Chappoulie reconfigurée dans le cadre de la construction de la galerie Kengo Kuma qui protège le portail polychrome de la cathédrale.
©Frédéric Chobard_Galerie Kengo Kuma
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