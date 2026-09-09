Découverte de la maison des sciences, lettres et arts !, 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet, Cholet
samedi 19 septembre 2026 · 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet · Cholet
Informations pratiques
Découverte de la maison des sciences, lettres et arts ! 19 et 20 septembre 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
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