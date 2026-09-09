Découverte de la maison des sciences, lettres et arts !, 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet, Cholet

Informations pratiques

Découverte de la maison des sciences, lettres et arts ! 19 et 20 septembre 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans nos différentes activités et rencontrez nos passionnés :

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Une immersion conviviale et enrichissante pour explorer les trésors de la connaissance, comprendre le patrimoine local et partager la passion de nos bénévoles.

12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

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