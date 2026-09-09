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Découverte de la maison des sciences, lettres et arts !, 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet, Cholet

samedi 19 septembre 2026 · 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet · Cholet

Découverte de la maison des sciences, lettres et arts !, 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet, Cholet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet
Adresse
12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire

Découverte de la maison des sciences, lettres et arts ! 19 et 20 septembre 12 Avenue du Maréchal Foch 49300 Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Une immersion conviviale et enrichissante pour explorer les trésors de la connaissance, comprendre le patrimoine local et partager la passion de nos bénévoles.

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