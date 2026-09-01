Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine

Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Maison du Mouton vous ouvre ses portes pour découvrir les expos du centre d’interprétation de la Maison du Patrimoine partez à la découverte du patrimoine de Romans et de la Drôme des Collines ! Entrée libre et gratuite !

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Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine

La Maison du Mouton invites you to explore the exhibits at the Maison du Patrimoine interpretation center: come discover the heritage of Romans and the Drôme des Collines! Admission is free!

L’événement Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme