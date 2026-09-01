Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine Rue du Mouton Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Mouton · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Maison du Mouton vous ouvre ses portes pour découvrir les expos du centre d’interprétation de la Maison du Patrimoine partez à la découverte du patrimoine de Romans et de la Drôme des Collines ! Entrée libre et gratuite !
.
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine
La Maison du Mouton invites you to explore the exhibits at the Maison du Patrimoine interpretation center: come discover the heritage of Romans and the Drôme des Collines! Admission is free!
L’événement Découverte de la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 12 septembre 2026