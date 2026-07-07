Découverte de la Maison Radieuse – Le Corbusier, Maison Radieuse – Le Corbusier, Rezé

Informations pratiques

Découverte de la Maison Radieuse – Le Corbusier Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison Radieuse – Le Corbusier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les habitant·es de la Maison Radieuse vous ouvrent leurs portes… et leur parc !

Conçue par le célèbre architecte Le Corbusier dans les années 1950, la Maison Radieuse (ou Unité d’habitation de Rezé) est un véritable village vertical d’une grande modernité pour son temps.

Venez découvrir ce monument du patrimoine local où l’utopie architecturale se confronte aux évolutions et réalités sociétales.

EN EXTÉRIEUR : expositions et mini-conférences autour du projet architectural ou encore des luttes sociales, ventes et buvette/dinette au profit de l’association des habitant·es et de l’école maternelle de la Maison Radieuse.

EN INTÉRIEUR (jauge limitée, pas de réservation) : visites d’appartements habités par leurs occupant·es, de l’appartement-témoin de 1955 ou de l’exposition « La Maison Radieuse croquée par les Urban Sketchers« .

Organisé par l’Association des Habitant·es de la Maison Radieuse (AHMR)

Renseignements : association@ahmr@gmail.com

Maison Radieuse – Le Corbusier Rue Théodore Brosseaud Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 84 43 60 https://patrimoine-archives.reze.fr/page/visiter-la-maison-radieuse [{« link »: « mailto:ahmr@gmail.com »}] Conçue par le célèbre architecte Le Corbusier dans les années 1950, la Maison Radieuse de Rezé est un véritable village vertical avec ses 294 logements et ses 6 rues intérieures. Au sommet, le toit-terrasse accueille une école maternelle, nichée à 52 mètres de hauteur.

Il s’agit de la deuxième Unité d’habitation de l’architecte, après la Cité Radieuse de Marseille.

La Maison Radieuse peut se découvrir toute l’année lors des visites guidées organisées par la Ville de Rezé Accès : Tram 3 (Espace Diderot), Bus 30 et 97 (Le Corbusier)

Les habitant·es de la Maison Radieuse vous ouvrent leurs portes… et leur parc !

© AHMR / Fondation Le Corbusier / ADAGP