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Découverte de la nature avec Petit ours, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Découverte de la nature avec Petit ours, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Pour les enfants à partir de 2 ans.

Découverte de la nature avec Petit ours 1 – 31 décembre Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants à partir de 2 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T13:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-31T10:00:00+01:00 – 2026-12-31T12:00:00+01:00

Du 1er au 5 décembre, accorde-toi une petite pause en forêt à la rencontre de la faune et de la flore. Du 8 au 12 décembre, c’est dans la savane que tu poseras tes bagages. Du 15 au 19 décembre, fais un petit tour dans la jungle en évitant tigres et singes. Enfin du 22 décembre au 2 janvier, équipés de tes bottes, gants et bonnet, le Père Noël t’entraînera dans la poudreuse !

Dans chacun de ces paysages naturels, une sélection de documentaires, albums, comptines et jeux seront à ta disposition.
Les parents sont invités à lire des histoires avec les bibliothécaires.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
En décembre, Petit Ours t’entraîne dans 4 environnements naturels : forêt, savane, jungle et banquise en compagnie du Père Noël !

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