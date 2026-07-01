Découverte de la nouvelle cuverie Barons de Rothschild, Champagne Barons de Rothschild, Blancs-Coteaux

Informations pratiques

Découverte de la nouvelle cuverie Barons de Rothschild Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Champagne Barons de Rothschild Marne

Réservation obligatoire et ouverte jusqu’au 11 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au cœur du Premier cru de Vertus et de la célèbre Côte des Blancs classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Champagne Barons de Rothschild vous invite à découvrir un lieu d’exception.

Des caves historiques du XIXe siècle à la modernité d’une cuverie de haute précision, découvrez toute la singularité de notre Maison, première et unique au monde à unir les trois branches de la famille Rothschild.

Possibilité de déguster ; achat sur place à la bouteille / à la coupe (non inclus dans la visite guidée gratuite).

Champagne Barons de Rothschild 51130 Blancs-Coteaux 2 rue Villers aux Bois Blancs-Coteaux Vertus Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info@champagne-bdr.com »}]

Au cœur du Premier cru de Vertus et de la célèbre Côte des Blancs classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Champagne Barons de Rothschild vous invite à découvrir un lieu d’exception.

©Leif Carlsson