La fête de la tonte Le mohair de Saint Joseph Le mohair de Saint Joseph Blancs-Coteaux

La fête de la tonte Le mohair de Saint Joseph Le mohair de Saint Joseph Blancs-Coteaux dimanche 4 octobre 2026.

La fête de la tonte Le mohair de Saint Joseph

Le mohair de Saint Joseph 5 Rue Saint Joseph Blancs-Coteaux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Tout public
Portes ouvertes pour découvrir la tonte des chèvres angora et la production de la laine mohair.

Marché de producteurs et d’artisans locaux.   .

Le mohair de Saint Joseph 5 Rue Saint Joseph Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est   lemohair.saintjoseph@gmail.com

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English : La fête de la tonte Le mohair de Saint Joseph

L’événement La fête de la tonte Le mohair de Saint Joseph Blancs-Coteaux a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne

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