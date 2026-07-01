Visite de l’église Saint-Martin : découverte de la crypte et rencontres artistiques, Eglise Saint-Martin, Blancs-Coteaux
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Blancs-Coteaux
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Martin : découverte de la crypte et rencontres artistiques 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’église Saint-Martin de Vertus vous ouvre ses portes pour une découverte alliant patrimoine, art et musique.
La visite guidée de la crypte par un greeter vous dévoilera l’histoire et les richesses du lieu. À cette occasion, une trentaine de peintres, photographes et sculpteurs exposeront leurs œuvres, tandis que certains artistes réaliseront des démonstrations de leur art. L’événement sera accompagné par les notes de l’orgue de l’église, interprétées par un organiste.
Eglise Saint-Martin 17 rue de l’église 51130 Vertus Blancs-Coteaux 51130 Vertus Marne Grand Est
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©Epernay Agglo Champagne
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