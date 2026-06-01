Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique, Limoges magré, Limoges

Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique 19 et 20 septembre Limoges magré Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entrée libre, avec possibilité de prendre des photos et des vidéos. Des espaces sont également prévus pour les enfants.

Une salle de vidéoprojection complète la visite.

Par beau temps, des expositions seront proposées en extérieur.

Limoges magré 21 rue Santos Dumont, 87000 Limoges Limoges 87036 Romanet Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 07 71 36 52 Atelier où sont entièrement reconstruits des avions et hélicoptères anciens, afin de leur redonner la possibilité de voler.

Un espace est consacré à l’exposition d’appareils en attente de restauration, ainsi que de moteurs et de turbines.

Un simulateur d’hélicoptère, équipé de fonctions réelles, sera mis à la disposition du public.

À la demande des visiteurs, des membres spécialistes seront présents pour vous guider et vous informer. Arrêt de bus à proximité, vaste parking gratuit, très accessible aux handicapés moteur., pour jeunes de 5 à 99 ans…

Toilettes, buvette, sandwichs.

Entrée libre, avec possibilité de prendre des photos et des vidéos. Des espaces sont également prévus pour les enfants.

©Robert Lafont