Découverte de la réalité mixte Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Technologie immersive combinant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la réalité mixte permet une interaction dynamique entre les éléments virtuels et l’environnement physique de l’utilisateur.

Samedi 10 octobre de 15h à 17h

À partir de 12 ans pendant 20 minutes maximum

Jardin d’hiver (hall d’entrée)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous voulez aussi essayer la réalité virtuelle ? Rendez-vous tous les autres samedis de 15h à 17h.

Pour la première fois à la médiathèque, venez découvrir des expériences de réalité mixte avec nos nouveaux casques immersifs Meta Quest 3.

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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