Découverte de la réalité mixte Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Technologie immersive combinant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la réalité mixte permet une interaction dynamique entre les éléments virtuels et l’environnement physique de l’utilisateur.
Samedi 10 octobre de 15h à 17h
À partir de 12 ans pendant 20 minutes maximum
Jardin d’hiver (hall d’entrée)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vous voulez aussi essayer la réalité virtuelle ? Rendez-vous tous les autres samedis de 15h à 17h.
Pour la première fois à la médiathèque, venez découvrir des expériences de réalité mixte avec nos nouveaux casques immersifs Meta Quest 3.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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