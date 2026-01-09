Découverte de la réserve Route sans nom Gevry

Découverte de la réserve Route sans nom Gevry samedi 19 septembre 2026.

Découverte de la réserve

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Laissez-vous guider dans l’Île du Girard et découvrez une réserve où l’histoire humaine et les rivières ont façonné les paysages d’aujourd’hui. La faune discrète s’y dévoile à qui sait regarder une escapade nature pleine de surprises vous attend.   .

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51  tcourriere.dole.environnement@gmail.com

