Découverte de la réserve Route sans nom Gevry
Découverte de la réserve Route sans nom Gevry samedi 21 novembre 2026.
Découverte de la réserve
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 09:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Laissez-vous guider dans l’Île du Girard et découvrez une réserve où l’histoire humaine et les rivières ont façonné les paysages d’aujourd’hui. La faune discrète s’y dévoile à qui sait regarder une escapade nature pleine de surprises vous attend. .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la réserve
L’événement Découverte de la réserve Gevry a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE