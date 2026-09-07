Découverte de la Tour d’Anglemein du XIIIème siècle et son épopée au travers du temps., La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers

Informations pratiques

Découverte de la Tour d’Anglemein du XIIIème siècle et son épopée au travers du temps. 19 et 20 septembre La tour d’Anglemein et son hangar Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite guidée des abords de la Tour d’Anglemein, inscrite au titre des monuments historiques, datée du XIIIeme siècle, sera réalisée par le propriétaire du lieu, agrémentée de la rencontre avec les bâtisseurs qui ont mis en valeur et en protection l’édifice médiéval dans le coeur historique de la Ville de Rambervillers. Ils pourront partager, avec vous, leur expérience de cette aventure passionnante et de longue haleine.

Une projection par diaporama vous fera découvrir les différentes phases de sauvegarde et de mise en valeur de la Tour dans son environnement, avec les gestes des acteurs de cette résurrection ; la durée de cette séquence visuelle est d’environ 30 minutes.

La tour d’Anglemein et son hangar 13 rue Docteur Lardier, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 0608544008 – 0355193456 La tour d’Anglemein est la dernière tour d’angle de l’enceinte de fortification médiévale de Rambervillers, située à l’extrémité est de la cité. Érigée au XIIIe siècle (vers 1255) par l’évêque de Metz, Jacques de Lorraine, elle a servi à faire le guet jusqu’à la guerre de 1870. L’édifice a été restauré en 2005.

La tour d’Anglemein est un élément de fortification de la ville de Rambervillers, réalisé au XIIIe siècle et inscrit au titre des Monuments Historiques. Elle est mise en valeur depuis 2002.

La Grange lumineuse, ornée de majestueuses poutres en bois et servant de hangar, est située au pied de la tour Anglemein. Parking devant l’accès situé place de la légion d’honneur

Visite Guidee des abords de la Tour d’Anglemein ISMH XIII eme siecle , realisee par le proprietaire du lieu , agrementée par la rencontre avec les Batisseurs qui ont mis en valeur et en protection le…

© Philippe Henri Leroy