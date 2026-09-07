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Rencontre et dédicace, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathéque de Rambervillers · Rambervillers

Rencontre et dédicace, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Médiathéque de Rambervillers
Adresse
Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Entrée libre

Rencontre et dédicace Mercredi 16 septembre, 09h30 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00

Gilles LAPORTE, écrivain, conférencier, scénariste et historien vous invite à venir découvrir ses nouveaux romans à la Médiathéque de Rambervillers.
Au programme :
Rencontre et dédicace avec cet artiste aux multiples facettes

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.43.70 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]
Rencontre et dédicace avec Gilles LAPORTE Rencontre Dédicace

Médiathèque de Rambervillers

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