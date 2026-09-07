Rencontre et dédicace, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Rencontre et dédicace Mercredi 16 septembre, 09h30 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00

Gilles LAPORTE, écrivain, conférencier, scénariste et historien vous invite à venir découvrir ses nouveaux romans à la Médiathéque de Rambervillers.

Au programme :

Rencontre et dédicace avec cet artiste aux multiples facettes

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.43.70 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]

Rencontre et dédicace avec Gilles LAPORTE Rencontre Dédicace

Médiathèque de Rambervillers