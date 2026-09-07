Rencontre et dédicace, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathéque de Rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
Rencontre et dédicace Mercredi 16 septembre, 09h30 Médiathéque de Rambervillers Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00
Gilles LAPORTE, écrivain, conférencier, scénariste et historien vous invite à venir découvrir ses nouveaux romans à la Médiathéque de Rambervillers.
Au programme :
Rencontre et dédicace avec cet artiste aux multiples facettes
Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.43.70 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]
Rencontre et dédicace avec Gilles LAPORTE Rencontre Dédicace
Médiathèque de Rambervillers
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