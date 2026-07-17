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Ateliers Floraux à Rambervillers, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

samedi 12 septembre 2026 · Au Pouvoir des Fleurs · Rambervillers

Ateliers Floraux à Rambervillers, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Au Pouvoir des Fleurs
Adresse
2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Renseignements et réservations

Ateliers Floraux à Rambervillers Samedi 12 septembre, 15h00 Au Pouvoir des Fleurs Vosges

Renseignements et réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

La boutique Au Pouvoir des Fleurs située à Rambervillers vous propose au mois de septembre un atelier floral accessible à tous la fabrication d’une rose éternelle sous cloche
N’hésitez pas à réserver votre place si vous êtes interessé
L’atelier se fera en petis groupes pour plus de convivialité
Le matériel et les fleurs sont fournis
Un moment créatif, convivial et fleuri à partager !
Un goûter sera également prévu

Au Pouvoir des Fleurs 2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.38.98.05 »}]
Atelier Floral – Rose éternelle sous cloche

Au Pouvoir des Fleurs – Rambervillers

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