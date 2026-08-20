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Atelier gravure, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

samedi 12 septembre 2026 · Médiathéque de Rambervillers · Rambervillers

Atelier gravure, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathéque de Rambervillers
Adresse
Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Atelier gravure Samedi 12 septembre, 10h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Atelier gravure le 12 septembre à la médiathèque de Rambervillers !
Tous publics. Sur inscription au 03 29 65 43 70.

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 65 43 70 »}]
Atelier gravure le 12 septembre à la médiathèque de Rambervillers

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