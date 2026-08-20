Atelier gravure, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Atelier gravure Samedi 12 septembre, 10h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Atelier gravure le 12 septembre à la médiathèque de Rambervillers !

Tous publics. Sur inscription au 03 29 65 43 70.

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 65 43 70 »}]

Atelier gravure le 12 septembre à la médiathèque de Rambervillers