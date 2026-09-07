AGENDA · Rambervillers
Spectacle équestre, rambervillers, Rambervillers
samedi 12 septembre 2026 · rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
Spectacle équestre Samedi 12 septembre, 19h30 rambervillers Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Spectacle gratuit à partir de 19h30.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations par SMS au 06 11 84 88 84.
Ecurie La Basse d’Oncières à Rambervillers
rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 88 84 »}]
Spectacle équestre : l’époque médiévale
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