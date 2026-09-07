Spectacle équestre, rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Spectacle équestre Samedi 12 septembre, 19h30 rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Spectacle gratuit à partir de 19h30.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements et réservations par SMS au 06 11 84 88 84.

Ecurie La Basse d’Oncières à Rambervillers

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