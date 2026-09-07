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Spectacle équestre, rambervillers, Rambervillers

samedi 12 septembre 2026 · rambervillers · Rambervillers

Spectacle équestre, rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
rambervillers
Adresse
rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Spectacle équestre Samedi 12 septembre, 19h30 rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Spectacle gratuit à partir de 19h30.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations par SMS au 06 11 84 88 84.
Ecurie La Basse d’Oncières à Rambervillers

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