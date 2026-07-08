Découverte de la vigne et du vin Kaysersberg Vignoble
mercredi 8 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Découverte de la vigne et du vin
9 route du vin Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-13
Venez découvrir et partager la passion du vigneron pour son métier et pour ses vins.
Venez découvrir et partager la passion du vigneron pour son métier et pour ses vins en participant aux sorties viticoles. L’occasion de s’immerger pleinement dans l’univers viticole durant tout l’été.
Au programme:
Visite de cave
Promenade sur le sentier viticole de Sigolsheim
Dégustation de vins d’Alsace (jus de pommes pour les enfants) 0 .
9 route du vin Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 13 20 contact@meyer-krumb.com
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English :
Come to discover and share the passion of the winegrower for his job and for his wines.
L’événement Découverte de la vigne et du vin Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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