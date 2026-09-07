Découverte de l’apothicairerie de l’ancien Hôpital Saint-Honoré, Ancien Hôpital Saint-Honoré, Saint-Martin-de-Ré
samedi 19 septembre 2026 · Ancien Hôpital Saint-Honoré · Saint-Martin-de-Ré
Informations pratiques
Découverte de l’apothicairerie de l’ancien Hôpital Saint-Honoré Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Ancien Hôpital Saint-Honoré Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Nous sommes au regret de vous annoncer que pour la première fois, l’apothicairerie de ne sera pas ouverte pour les Journées du Patrimoine,
Une commission de sécurité doit passer, et pour l’instant son ouverture au public n’est pas autorisée.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre copréhension,
Ancien Hôpital Saint-Honoré Rue de l’hopital, 17410 Saint-Martin de Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le service Patrimoine vous propose de découvrir l’histoire de l’ancien Hôpital Saint-Honoré et son apothicairerie !
© Yann Werdefroy
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