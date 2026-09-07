UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Ré

Découverte de l’apothicairerie de l’ancien Hôpital Saint-Honoré, Ancien Hôpital Saint-Honoré, Saint-Martin-de-Ré

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Hôpital Saint-Honoré · Saint-Martin-de-Ré

Découverte de l’apothicairerie de l’ancien Hôpital Saint-Honoré, Ancien Hôpital Saint-Honoré, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancien Hôpital Saint-Honoré
Adresse
Rue de l'hopital, 17410 Saint-Martin de Ré
Ville
17410 Saint-Martin-de-Ré
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Découverte de l’apothicairerie de l’ancien Hôpital Saint-Honoré Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Ancien Hôpital Saint-Honoré Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Nous sommes au regret de vous annoncer que pour la première fois, l’apothicairerie de ne sera pas ouverte pour les Journées du Patrimoine,

Une commission de sécurité doit passer, et pour l’instant son ouverture au public n’est pas autorisée.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre copréhension,

Ancien Hôpital Saint-Honoré Rue de l’hopital, 17410 Saint-Martin de Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le service Patrimoine vous propose de découvrir l’histoire de l’ancien Hôpital Saint-Honoré et son apothicairerie !

© Yann Werdefroy

À voir aussi à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime)