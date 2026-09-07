Visite commentée de la mairie de Saint-Martin-de-Ré, Place de la république, Saint-Martin-de-Ré
vendredi 18 septembre 2026 · Place de la république · Saint-Martin-de-Ré
Informations pratiques
Visite commentée de la mairie de Saint-Martin-de-Ré Vendredi 18 septembre, 10h00 Place de la république Charente-Maritime
Gratuit. Commentaires en continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Visite proposée par la mairie de Saint-Martin-de-Ré.
L’entreprise Les Compagnons de Saint-Jacques présente les travaux de maçonnerie réalisés sur la mairie, installée dans l’ancien Hôtel des Cadets gentilshommes, édifice du XVIIIe siècle.
Spécialisés dans la restauration du patrimoine ancien et historique en Aquitaine et dans les Charentes, les Compagnons de Saint-Jacques sont reconnus depuis plus de 50 ans pour la qualité de leur savoir-faire.
Place de la république Place de la république, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Visite proposée par la mairie de Saint-Martin-de-Ré
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