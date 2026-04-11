Découverte de l’aquarelle Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Découverte de l’aquarelle

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Initiation à l’aquarelle en plein air.

Michèle vous propose une initiation à l’aquarelle sur le motif.

Si le temps est clément nous nous rendrons en bord de Seine afin de profiter des merveilleux reflets de l’eau, fil rouge de cette année culturelle Ô l’EAU !

Un atelier ludique, convivial pour se faire plaisir !

Conditions Pour adulte et ado.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Découverte de l’aquarelle

L’événement Découverte de l’aquarelle Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération