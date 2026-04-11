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Troc aux plantes Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Troc aux plantes Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Saint-Marcel

Adresse : 3 rue Jules Ferry

Ville : 27950 Saint-Marcel

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Marcel

Troc aux plantes

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez échanger vos plantes entre 10h et 13h !

L’association Cap au Vert vous propose un troc’plantes et une grainothèque. Venez en profiter.   .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 

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English : Troc aux plantes

L’événement Troc aux plantes Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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