Soirée DJ Set avec Dj Rickson V and B Vernon Saint-Marcel
Soirée DJ Set avec Dj Rickson V and B Vernon Saint-Marcel vendredi 16 janvier 2026.
Soirée DJ Set avec Dj Rickson
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Profitez d’une soirée musicale avec aux platines Dj Rickson ! .
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée DJ Set avec Dj Rickson
L’événement Soirée DJ Set avec Dj Rickson Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération