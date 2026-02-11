Exposition L’aiguille et la peau

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-12-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition L’aiguille et la peau au musée Argentomagus .

Les musées communautaires proposent une exposition consacrée à l’usage de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires, depuis la Préhistoire jusqu’à la période contemporaine.

Témoin de la pratique de la couture à chaque époque et parmi l’un des objets les plus fins de l’artisanat, l’aiguille à chas est emblématique dans les deux musées. Les plus anciens artefacts connus à ce jour sont datés de ± 35 000 ans. À Argentomagus, au cours de la période gallo-romaine, la matière première se diversifie avec l’utilisation aussi de l’alliage cuivreux, et enfin de l’acier dans l’industrie textile argentonnaise dès le XIXe siècle. Son invention relève d’une innovation technologique majeure. 8 .

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

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English :

Stricto Sensu, writing in Argentomagus exhibition

L’événement Exposition L’aiguille et la peau Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse