Exposition L’aiguille et la peau Saint-Marcel
Exposition L’aiguille et la peau Saint-Marcel samedi 30 mai 2026.
Exposition L’aiguille et la peau
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-12-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition L’aiguille et la peau au musée Argentomagus .
Les musées communautaires proposent une exposition consacrée à l’usage de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires, depuis la Préhistoire jusqu’à la période contemporaine.
Témoin de la pratique de la couture à chaque époque et parmi l’un des objets les plus fins de l’artisanat, l’aiguille à chas est emblématique dans les deux musées. Les plus anciens artefacts connus à ce jour sont datés de ± 35 000 ans. À Argentomagus, au cours de la période gallo-romaine, la matière première se diversifie avec l’utilisation aussi de l’alliage cuivreux, et enfin de l’acier dans l’industrie textile argentonnaise dès le XIXe siècle. Son invention relève d’une innovation technologique majeure. 8 .
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
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English :
Stricto Sensu, writing in Argentomagus exhibition
L’événement Exposition L’aiguille et la peau Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse
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