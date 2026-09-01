Informations pratiques

Lavaudieu

Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu

Le bourg Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Après une courte conférence, une promenade sur les 3 premiers kilomètres dégagés par un groupe de bénévoles depuis quatre ans A/R 6 km Le parcours est évidemment plat dans un environnement très sauvage. Le guide est naturaliste.

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Le bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

After a short talk, a walk along the first 3 kilometers of the trail,by a group of volunteers over the past four years. Round trip: 6 km. The route is, of course, flat and runs through very wild surroundings. The guide is a naturalist.

L’événement Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu Lavaudieu a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne