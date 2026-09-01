Informations pratiques

Lavaudieu

Visite de l’Abbaye de Lavaudieu, Cloître, Réfectoire et Jardins

Le bourg Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Entrée gratuite, déambulation libre avec remise d’un commentaire écrit dans le clôitre, le réfectoire et une partie des jardins

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Le bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

Free admission; visitors are free to wander around and will receive a written description of the cloister, the refectory, and part of the gardens

L’événement Visite de l’Abbaye de Lavaudieu, Cloître, Réfectoire et Jardins Lavaudieu a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne