Visite de l’Abbaye de Lavaudieu, Cloître, Réfectoire et Jardins Lavaudieu
samedi 19 septembre 2026 · Lavaudieu
Informations pratiques
Lavaudieu
Visite de l’Abbaye de Lavaudieu, Cloître, Réfectoire et Jardins
Le bourg Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Entrée gratuite, déambulation libre avec remise d’un commentaire écrit dans le clôitre, le réfectoire et une partie des jardins
.
Le bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00
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English :
Free admission; visitors are free to wander around and will receive a written description of the cloister, the refectory, and part of the gardens
L’événement Visite de l’Abbaye de Lavaudieu, Cloître, Réfectoire et Jardins Lavaudieu a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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