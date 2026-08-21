Visite de l’Abbaye de LAVAUDIEU, Cloître, Réfectoire et Jardins, Abbaye de Lavaudieu, Lavaudieu

Informations pratiques

Visite de l’Abbaye de LAVAUDIEU, Cloître, Réfectoire et Jardins 19 et 20 septembre Abbaye de Lavaudieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:10:00+02:00 – 2026-09-19T12:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Entrée gratuite, déambulation libre avec remise d’un commentaire écrit dans le clôitre, le réfectoire et une partie des jardins. Se présenter au Point Information Tourisme en face de l’église.

Abbaye de Lavaudieu Le Bourg, 43100 Lavaudieu, France Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471764600 https://abbayedelavaudieu.fr Édifié en 1067 par Robert de Turlande, fondateur de l’abbaye de La Chaise-Dieu, ce prieuré se développe peu à peu sur cette terre qui s’appelait au départ Saint André de Comps puis Vallis Dei et enfin Lavaudieu. Au début du XVIIIe siècle, le prieuré est élevé au rang d’abbaye. Mais le monastère connaît de graves difficultés financières et quand arrive la Révolution, il n’y a plus que treize religieuses. Elles sont chassées, les bâtiments conventuels sont vendus comme biens nationaux, la flèche du clocher abattue.

L’église Saint-André comporte un étonnant clocher octogonal tronqué et une nef ornée de belles peintures murales du XIVe siècle dont la célèbre “Mort noire”.

Entrée gratuite, déambulation libre avec remise d’un commentaire écrit dans le clôitre, le réfectoire et une partie des jardins. Se présenter au Point Information Tourisme en face de l’église.

©association Vallis Dei, Les Amis de Lavaudieu