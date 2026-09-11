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Découverte de l’archipel du Frioul, Sortie du quai sur le Frioul, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Sortie du quai sur le Frioul · Marseille

Découverte de l’archipel du Frioul, Sortie du quai sur le Frioul, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sortie du quai sur le Frioul
Adresse
Quai Frioul 13007 Marseille
Ville
13007 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Prévoir chaussures confortables et eau RDV : à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée) Transport à la charge du visiteur

Découverte de l’archipel du Frioul 19 et 20 septembre Sortie du quai sur le Frioul Bouches-du-Rhône

Prévoir chaussures confortables et eau
RDV : à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée)
Transport à la charge du visiteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Circuit pédestre à la découverte du Frioul et du patrimoine maritime.

RDV : à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée)

Sortie du quai sur le Frioul Quai Frioul 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Circuit pédestre à la découverte du Frioul et du patrimoine maritime.

©OTLCM

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