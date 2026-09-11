Découverte de l’archipel du Frioul, Sortie du quai sur le Frioul, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Sortie du quai sur le Frioul · Marseille
Informations pratiques
Découverte de l’archipel du Frioul 19 et 20 septembre Sortie du quai sur le Frioul Bouches-du-Rhône
Prévoir chaussures confortables et eau
RDV : à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée)
Transport à la charge du visiteur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Circuit pédestre à la découverte du Frioul et du patrimoine maritime.
RDV : à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée)
Sortie du quai sur le Frioul Quai Frioul 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Circuit pédestre à la découverte du Frioul et du patrimoine maritime.
©OTLCM
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