Découverte de l’art de l’aquarelle, Parc du château du Mortier, Monnaie
Découverte de l’art de l’aquarelle, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.
Découverte de l’art de l’aquarelle Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Découverte de l’aquarelle
Par Jean-Yves Durbize de l’association La Belle Poule
– Démonstrations régulières tout au long de la journée
– Atelier d’initiation pour les familles (enfants à partir de 9 ans)
10h15 et 15h. Durée : 30mn environ
Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Découverte de l’aquarelle
Aquarelle © Happy Chantilly
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