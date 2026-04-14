Découverte de l’art de l’aquarelle, Parc du château du Mortier, Monnaie

Découverte de l’art de l’aquarelle Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte de l’aquarelle

Par Jean-Yves Durbize de l’association La Belle Poule

– Démonstrations régulières tout au long de la journée

– Atelier d’initiation pour les familles (enfants à partir de 9 ans)

10h15 et 15h. Durée : 30mn environ

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site

Découverte de l’aquarelle

Aquarelle © Happy Chantilly