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Découverte de l’art de l’aquarelle, Parc du château du Mortier, Monnaie

Découverte de l’art de l’aquarelle, Parc du château du Mortier, Monnaie

Découverte de l’art de l’aquarelle, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Parc du château du Mortier

Adresse : Le Mortier, Monnaie

Ville : 37380 Monnaie

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découverte de l’art de l’aquarelle Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte de l’aquarelle
Par Jean-Yves Durbize de l’association La Belle Poule
– Démonstrations régulières tout au long de la journée
– Atelier d’initiation pour les familles (enfants à partir de 9 ans)
10h15 et 15h. Durée : 30mn environ

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Découverte de l’aquarelle

Aquarelle © Happy Chantilly

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