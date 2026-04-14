Spectacle Fougère magique, Parc du château du Mortier, Monnaie

Spectacle Fougère magique Dimanche 7 juin, 11h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Balade ludique interactive, pour une exploration du parc à hauteur de lutins !

Spectacle familial par la compagnie Vent de Lune

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site

Balade ludique interactive, pour une exploration du parc à hauteur de lutins !

Fougère magique par Vent de Lune © PAH Loire Touraine