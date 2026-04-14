Le tapis aux 1000 trésors, Parc du château du Mortier, Monnaie

Le tapis aux 1000 trésors Dimanche 7 juin, 10h30 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Animation pour les 2-5 ans à la découverte des trésors du parc du château.

Durée : 30mn environ

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site

Animation pour les 2-5 ans à la découverte des trésors du parc du château.

Tapis aux 1000 trésors © PAH Loire Touraine