Le tapis aux 1000 trésors, Parc du château du Mortier, Monnaie
Le tapis aux 1000 trésors, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.
Le tapis aux 1000 trésors Dimanche 7 juin, 10h30 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Animation pour les 2-5 ans à la découverte des trésors du parc du château.
Durée : 30mn environ
Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Animation pour les 2-5 ans à la découverte des trésors du parc du château.
Tapis aux 1000 trésors © PAH Loire Touraine
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