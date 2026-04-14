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Le tapis aux 1000 trésors, Parc du château du Mortier, Monnaie

Le tapis aux 1000 trésors, Parc du château du Mortier, Monnaie

Le tapis aux 1000 trésors, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Parc du château du Mortier

Adresse : Le Mortier, Monnaie

Ville : 37380 Monnaie

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Le tapis aux 1000 trésors Dimanche 7 juin, 10h30 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Animation pour les 2-5 ans à la découverte des trésors du parc du château.
Durée : 30mn environ

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Animation pour les 2-5 ans à la découverte des trésors du parc du château.

Tapis aux 1000 trésors © PAH Loire Touraine

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