Découverte exceptionnelle du parc du château du Mortier à Monnaie, Parc du château du Mortier, Monnaie
Découverte exceptionnelle du parc du château du Mortier à Monnaie, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.
Découverte exceptionnelle du parc du château du Mortier à Monnaie Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Accueil en continu de 10h à 17h30
Visites éclair : le château
à 10h et 15h
Visite des extérieurs uniquement
Durée : 45mn environ
Visites éclair : le parc
à 11h15 et 16h30
Durée : 45mn environ
Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Accueil en continu de 10h à 17h30
Château du Mortier © PAH Loire Touraine
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