Découverte exceptionnelle du parc du château du Mortier à Monnaie, Parc du château du Mortier, Monnaie

Découverte exceptionnelle du parc du château du Mortier à Monnaie Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Accueil en continu de 10h à 17h30

Visites éclair : le château

à 10h et 15h

Visite des extérieurs uniquement

Durée : 45mn environ

Visites éclair : le parc

à 11h15 et 16h30

Durée : 45mn environ

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site

Accueil en continu de 10h à 17h30

Château du Mortier © PAH Loire Touraine